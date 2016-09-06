驚人！1-8月水果漲23.81％ 創24年新高

行政院主計總處上午公布8月消費者物價指數（CPI）年增率0.57%，其中水果漲23.02%，累計1至8月水果上漲23.81%，為24年來同期最大漲幅。（記者鄭琪芳攝）

2016-09-06 09:17

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布8月消費者物價指數（CPI）年增率0.57%，為今年以來最低，但食物類仍漲2.61%最多，其中水果飆漲23.02%，漲幅雖較前幾個月縮小，但累計1至8月水果上漲23.81%，創下24年來同期最大漲幅。

另外，中秋節將至，相關應景商品也多數上漲，其中水產品漲5.33%，為1年半來最大漲幅，糕餅點心也漲1.17%，肉干漲4.39%，豬肉漲0.65%；若以9月4月批發價來看，茭白筍上漲約2成，甜椒漲約7％，但玉米也跌約2成。

若按細項分析，8月漲幅較大項目都是蔬果，蒜頭較去年同月飆漲逾8成7最多，芒果也漲了近8成7，西瓜漲5成4，木瓜與釋迦都漲了3成7。

主計總處表示，8月CPI 較去年同月漲0.57%，主因蔬果、水產品、蛋及肉類價格相較上年為高，加上外食費與水費等價格調漲；但燃氣、油料費及家庭用電價格調降，與3C消費性電子產品價格較低，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲0.16%，整體物價波動平穩。