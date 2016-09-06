牧德科技8月營收 創35個月以來新高

2016-09-06 09:01

〔記者洪友芳／新竹報導〕光學及半導體檢測設備廠牧德科技 （3563） 公布8月合併營收為7307萬元，創35個月以來的新高，也是歷年同期次高紀錄，年成長30.3%、月成長8.8%。

牧德累計今年前8月營收為4.71億元，較去年同期成長7.3%。

牧德科技去年起調整產品策略，因應PCB設備需求下滑，今年成功開發出半導體檢測設備，並於第二季小量出貨，投入較多資源開發的軟板檢測設備，成果也已漸漸增溫放量。