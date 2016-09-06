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入主還是合作？ 尹衍樑：有聯絡辜仲諒，不過...

仲諒指出，鑒機的資金，都會鎖定金融業為投資主軸。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-06  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出潤泰集團總裁尹衍樑有意入主中信金，不過昨天尹衍樑否認傳言，強調有想和中信金控合作，但並沒有想要合併，尹衍樑透露，其實先前傳出他要入主中信金時，他曾試圖聯繫中信金大股東辜仲諒，不過都沒連絡上辜。

《經濟日報》報導，尹衍樑在鑒機資產管理公司持股5成，該公司投資持有中信金股票超過2%，尹衍樑透露，先前鑒機加碼中信金、成為大股東的消息後，他有試著聯絡中信金大股東辜仲諒，希望雙方可以談談，不過至昨為止，他都沒有聯絡到對方。

辜仲諒指出，鑒機的資金，都會鎖定金融業為投資主軸，他強調明年中信金改選，鑒機不會參選董事，不過未來很可能會持續投資中信金。

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