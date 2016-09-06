迎新南向 印尼總統遣特使團來台…

印尼總統佐科威特使翁俊民（講台上主講者）率團訪台，參加經濟部主辦的台、印尼企業洽談會。（印尼參訪團提供）

2016-09-06 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府新南向政策啟動，受到東協國家的歡迎，印尼總統佐科威並遣特使翁俊民率團訪台，洽談投資。

《工商時報》印尼總統特使團已經抵台，並參加台、印兩國企業洽談會，目前開出招商重點在造船、石化鋼鐵、食品等3大產業；而其中，印尼積極希望台糖及中油能前進去投資，在高雄停產的中油五輕整廠輸出印尼案，越發成熟，列為這些洽談重點之一。

據報導，國營事業包括中油、台鹽、台糖、中港等都很積極拓展南向商機，與印尼特使團洽談，都是董總高層親赴，中油更希望透過五輕整廠輸出，繼而將國內產業鏈一併帶過去。

不止印尼特使團來台，經濟部正研究在今年 10月組團訪印尼，以強化彼此合作機會。