看衰台北房市 興富發揚言：不賠本就賣

2016-09-06 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕房市進入低迷，建商們手中餘屋滿手，據報導，興富發集團看壞台北房市，還揚言，只要不賠本就出清。

《中國時報》報導，興富發集團總裁鄭欽天對未來房市走向，只表示「首購市場」會非常強，而一向以高總價支撐的台北房市，則是看衰態度，直言北市買氣較差，且「大戶高總價產品，我們只要不賠，能清掉就盡量清掉」。

面對房市景氣未定，興富發集團投資轉向，鄭欽天表示，將擴大投資台中、高雄的辦公室、飯店及社區型百貨等商用不動產，全面多元化經營。