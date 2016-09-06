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看衰台北房市 興富發揚言：不賠本就賣

2016-09-06  07:02

〔即時新聞／綜合報導〕房市進入低迷，建商們手中餘屋滿手，據報導，興富發集團看壞台北房市，還揚言，只要不賠本就出清。

《中國時報》報導，興富發集團總裁鄭欽天對未來房市走向，只表示「首購市場」會非常強，而一向以高總價支撐的台北房市，則是看衰態度，直言北市買氣較差，且「大戶高總價產品，我們只要不賠，能清掉就盡量清掉」。

面對房市景氣未定，興富發集團投資轉向，鄭欽天表示，將擴大投資台中、高雄的辦公室、飯店及社區型百貨等商用不動產，全面多元化經營。

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  • 興富發董事長鄭欽天看衰台北房市。（資料照，記者張嘉明攝）

    興富發董事長鄭欽天看衰台北房市。（資料照，記者張嘉明攝）

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