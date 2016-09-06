G20商定協調經濟政策 少有具體作法
2016-09-06 04:00
〔中央社〕世界各首要經濟體的領導人昨天在杭州舉行的高峰會中大致商定，相互協調宏觀經濟政策，但鮮少提出具體建議以因應全球化和自由貿易所遭到的日益艱鉅挑戰。
在杭州舉行的2天會議中，20國集團（G20）各國領導人並一致主張，反對保護主義。中國大陸國家主席習近平促請各大經濟體，透過創新來推動成長，而不能僅依賴財政和貨幣措施。
習近平在閉幕聲明中說：「我們決心重振國際貿易和投資這兩大引擎的作用．．．繼續支援多邊貿易體制，重申反對保護主義承諾。期待在強勁的國際貿易和投資推動下，世界經濟將重新煥發活力。」
峰會的進行因北韓試射3枚中程彈道飛彈而分心，令與會國再次注意到全球安全的風險。
中共方面表示，希望有關各方避免採取任何會使緊張更甚的行動。美國稱北韓此舉魯莽，日本首相安倍晉三則對美國總統歐巴馬說，此事不可原諒。
在其他方面，美國趁出席峰會之便，試圖就敘利亞停火與俄羅斯敲定協議未果。美國國務卿凱瑞和俄國外長拉夫羅夫今天稍早進行談判，但無法就敘利亞2週來的第2次停火達成協議；不過兩人本週將再次會談。
美國白宮發表聲明說，20國集團主張成立全球論壇，以採取措施來處理鋼鐵產能過剩問題，並鼓勵作出調整。這也是此次峰會商討的議題之一。
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