歐股3大指數小跌
2016-09-06 01:36
〔中央社〕倫敦股價今天下挫，歐元區股價指數繼上週末之前因美國就業數據激勵而勁揚後，今天先漲，收近平盤。
倫敦FTSE 100指數下跌15.18點或0.22%，以6879.42點作收。
法蘭克福DAX 30指數跌11.60點或0.11%，收10672.22點。
巴黎CAC 40指數微跌1.09點或0.02%，收4541.08點。
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