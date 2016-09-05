三星Galaxy Note 7 台灣燃燒事故已2起
三星Galaxy Note 7燃燒事故在台已有2起案例。（美聯社）
〔記者王憶紅／台北報導〕三星Galaxy Note 7燃燒事故在台已有2起案例。繼8月27日台灣傳出Galaxy Note 7自燃首例後，今日一位陳姓男子在爆料公社則PO出自己的三星Galaxy Note 7自燃後照片，台灣三星表示，已透過臉書與當事人聯絡，待拿到當事人手機後，將立即送到韓國三星總部檢查，而關於更換新機的相關消息，明日（6日）會有更進一步的公告。
台灣三星指出，對於Galaxy Note7燃燒事故，三星已展開徹底調查，並發現起因主要來自於電池。根據三星的資料顯示，從8月19日全球10個國家率先開賣到9月1日止，全球出貨250萬台，其中，台灣出貨4萬台，期間全球手機燃燒事故統計有35件。至於截至今日的Note 7最新自燃燒事故，三星沒有統計資料。
台灣首宗Note 7自燃事故則在35起事件中。據了解，台灣首宗Note 7自燃事件是當事人充電完成後，放進抽屜，隔日起床後則發現手機冒白煙，該名當事人立即與三星通路商反應，而三星拿到自燃手機後，立即送回韓國總部。而今日傳出的Note 7自燃事件也是在未充電時自燃。
在手機傳出燃燒事故後，三星立即在9月2日決定暫停銷售Galaxy Note 7，且提供換機服務，並額外加碼贈送原廠32G OTG，至於可否更換其他系列等的相關資訊，明日會有更進一步的消息公布。
台灣三星指出，換機服務僅接受台灣公司貨（驗證IMEI碼）；消費者需提供完整盒裝及購買證明；若無購買證明，需提供身分證件備查。可提供換機時間預計於9月中旬起至2016年12月31日止。確切日期將另行公告，而確切店點將另行公告於三星官網，消費者也可致電三星客服專線詢問0800-329-999。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 星期專訪》丁渝洲︰「用人」是領導者的核心工作
- 無視黨內疑慮 國民黨新政綱刪一中各表
- 《鏗鏘集》從白紙到彩紙
- 自由共和國》蕭新煌／ 對小英執政100天 綠藍民調的解讀
- 館內不得遊玩寶可夢 故宮院長：殭屍會看展嗎？
- 德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮
- 布袋》過路子排水將設水閘門 加高護岸
- 14:0提前扣倒中國 南韓季軍
- 反課綱變審課綱 教長讚揚學生熱情
- 邀行政立法會談 蔡：加速年金改革
- 《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
- 八三夭揪團抬槓 尺度無上限
- 南投負債200億 敬老金再放寬資格發放8294萬
- 德蕾莎修女 愛的巨人 仍遭批評
- MLB》遭強襲球爆頭 天使投手骨裂住院
- 中職》再蹲捕14場 林泓育可望問鼎生涯首座金手套
- 〈現代愛情觀〉佛系男的異想世界
- 桃園八德深夜火警 鐵皮工廠陷火海
- 就博會首推現場錄取 逾五千人求職
- 玩遊戲墜地無法動彈 成語蕎臉書報平安
- 日開發水陸兩用電動車
- 狂丟簽名球 雷霆魏少High爆台灣球迷
- 嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
- 縣府掛保證 台東好物上架
- 老爺歐兜賣燒成火球 91歲阿公機靈跳車
- 總ㄟ偷教撇步 方季惟開球沒挖地瓜
- 慘！花蓮兩車對撞 母女2屍3命
- 中央與地方黨部關係》直營連鎖？合作加盟？ 待觀察
- 孫志浩關島再婚 祕娶林若亞
- 補開無照駕駛 警敗訴判撤單
- 推崇孝親尊師 柯：清楚老師的辛酸
- 開山刀棍棒齊飛 10惡煞砍人快閃
- 日民進黨黨魁 蓮舫勝券在握
- 家扶學子挑戰環島 忍痛、不放棄…圓夢
- 〈異同OPEN講〉出櫃煩惱多 別暗自神傷
- 賢文社區無處去 靈恩堂供20坪地
- 海水浴場踏浪 越男沒入水中
- 木椅砸到斷 男星扮狠路人嚇到報警
- 安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多
- 〈門口好臭〉4度遭丟屎尿 夜不眠擒仇家
標題：三星Galaxy Note 7 台灣燃燒事故已2起
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email