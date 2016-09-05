三星Galaxy Note 7 台灣燃燒事故已2起

三星Galaxy Note 7燃燒事故在台已有2起案例。（美聯社）

2016-09-05 22:18

〔記者王憶紅／台北報導〕三星Galaxy Note 7燃燒事故在台已有2起案例。繼8月27日台灣傳出Galaxy Note 7自燃首例後，今日一位陳姓男子在爆料公社則PO出自己的三星Galaxy Note 7自燃後照片，台灣三星表示，已透過臉書與當事人聯絡，待拿到當事人手機後，將立即送到韓國三星總部檢查，而關於更換新機的相關消息，明日（6日）會有更進一步的公告。

台灣三星指出，對於Galaxy Note7燃燒事故，三星已展開徹底調查，並發現起因主要來自於電池。根據三星的資料顯示，從8月19日全球10個國家率先開賣到9月1日止，全球出貨250萬台，其中，台灣出貨4萬台，期間全球手機燃燒事故統計有35件。至於截至今日的Note 7最新自燃燒事故，三星沒有統計資料。

台灣首宗Note 7自燃事故則在35起事件中。據了解，台灣首宗Note 7自燃事件是當事人充電完成後，放進抽屜，隔日起床後則發現手機冒白煙，該名當事人立即與三星通路商反應，而三星拿到自燃手機後，立即送回韓國總部。而今日傳出的Note 7自燃事件也是在未充電時自燃。

在手機傳出燃燒事故後，三星立即在9月2日決定暫停銷售Galaxy Note 7，且提供換機服務，並額外加碼贈送原廠32G OTG，至於可否更換其他系列等的相關資訊，明日會有更進一步的消息公布。

台灣三星指出，換機服務僅接受台灣公司貨（驗證IMEI碼）；消費者需提供完整盒裝及購買證明；若無購買證明，需提供身分證件備查。可提供換機時間預計於9月中旬起至2016年12月31日止。確切日期將另行公告，而確切店點將另行公告於三星官網，消費者也可致電三星客服專線詢問0800-329-999。