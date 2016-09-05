| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桃園八德深夜火警 鐵皮工廠陷火海
 首頁 > 財經

威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎1注獨得

2016-09-05  22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第105000071期威力彩，頭獎摃龜；第105000213期今彩539頭獎1注獨得，由屏東縣恆春鎮恆南路171號的恒好商行開出。

第105000071期威力彩中獎號碼為：第1區「04、07、21、25、35、37」，第2區「04」。頭獎摃龜，貳獎摃龜，參獎共4注獲得，每注可得15萬元，肆獎共32注獲得，每注可得2萬元，伍獎共180注獲得，每注可得4000元，陸獎共986注獲得，每注可得800元，柒獎共2333注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬3746注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬3718注獲得，每注可得100元，普獎共3萬1157注獲得，每注可獲得100元。

第105000213期今彩539中獎號碼為「08、11、28、30、33」，頭獎1注獨得，可得800萬元，貳獎共200注獲得，每注可得2萬元，參獎共6481注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬9800注獲得，每注可獲得50元。

第105000071期38樂合彩中獎號碼為「04、07、21、25、35、37」，五合摃龜，四合3注中獎，可得6萬7500元，三合共51注中獎，每注可得5750元，二合共1614注中獎，每注可得750元。

第105000213期39樂合彩中獎號碼為「08、11、28、30、33」，四合摃龜，三合共122注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5324注中獎，每注可得1125元。

第105000213期3星彩中獎號碼為「257」，正彩共42注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000213期4星彩中獎號碼為「3739」，正彩20注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

廣告
  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 38樂合彩 39樂合彩 3星彩 4星彩 今彩539 威力彩
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎1注獨得


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.