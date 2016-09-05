威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎1注獨得
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第105000071期威力彩，頭獎摃龜；第105000213期今彩539頭獎1注獨得，由屏東縣恆春鎮恆南路171號的恒好商行開出。
第105000071期威力彩中獎號碼為：第1區「04、07、21、25、35、37」，第2區「04」。頭獎摃龜，貳獎摃龜，參獎共4注獲得，每注可得15萬元，肆獎共32注獲得，每注可得2萬元，伍獎共180注獲得，每注可得4000元，陸獎共986注獲得，每注可得800元，柒獎共2333注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬3746注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬3718注獲得，每注可得100元，普獎共3萬1157注獲得，每注可獲得100元。
第105000213期今彩539中獎號碼為「08、11、28、30、33」，頭獎1注獨得，可得800萬元，貳獎共200注獲得，每注可得2萬元，參獎共6481注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬9800注獲得，每注可獲得50元。
第105000071期38樂合彩中獎號碼為「04、07、21、25、35、37」，五合摃龜，四合3注中獎，可得6萬7500元，三合共51注中獎，每注可得5750元，二合共1614注中獎，每注可得750元。
第105000213期39樂合彩中獎號碼為「08、11、28、30、33」，四合摃龜，三合共122注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5324注中獎，每注可得1125元。
第105000213期3星彩中獎號碼為「257」，正彩共42注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000213期4星彩中獎號碼為「3739」，正彩20注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 星期專訪》丁渝洲︰「用人」是領導者的核心工作
- 無視黨內疑慮 國民黨新政綱刪一中各表
- 《鏗鏘集》從白紙到彩紙
- 自由共和國》蕭新煌／ 對小英執政100天 綠藍民調的解讀
- 館內不得遊玩寶可夢 故宮院長：殭屍會看展嗎？
- 德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮
- 布袋》過路子排水將設水閘門 加高護岸
- 14:0提前扣倒中國 南韓季軍
- 反課綱變審課綱 教長讚揚學生熱情
- 邀行政立法會談 蔡：加速年金改革
- 《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
- 八三夭揪團抬槓 尺度無上限
- 南投負債200億 敬老金再放寬資格發放8294萬
- 德蕾莎修女 愛的巨人 仍遭批評
- MLB》遭強襲球爆頭 天使投手骨裂住院
- 中職》再蹲捕14場 林泓育可望問鼎生涯首座金手套
- 〈現代愛情觀〉佛系男的異想世界
- 桃園八德深夜火警 鐵皮工廠陷火海
- 就博會首推現場錄取 逾五千人求職
- 玩遊戲墜地無法動彈 成語蕎臉書報平安
- 日開發水陸兩用電動車
- 狂丟簽名球 雷霆魏少High爆台灣球迷
- 嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
- 縣府掛保證 台東好物上架
- 老爺歐兜賣燒成火球 91歲阿公機靈跳車
- 總ㄟ偷教撇步 方季惟開球沒挖地瓜
- 慘！花蓮兩車對撞 母女2屍3命
- 中央與地方黨部關係》直營連鎖？合作加盟？ 待觀察
- 孫志浩關島再婚 祕娶林若亞
- 補開無照駕駛 警敗訴判撤單
- 推崇孝親尊師 柯：清楚老師的辛酸
- 開山刀棍棒齊飛 10惡煞砍人快閃
- 日民進黨黨魁 蓮舫勝券在握
- 家扶學子挑戰環島 忍痛、不放棄…圓夢
- 〈異同OPEN講〉出櫃煩惱多 別暗自神傷
- 賢文社區無處去 靈恩堂供20坪地
- 海水浴場踏浪 越男沒入水中
- 木椅砸到斷 男星扮狠路人嚇到報警
- 安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多
- 〈門口好臭〉4度遭丟屎尿 夜不眠擒仇家
標題：威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎1注獨得
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email