威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎1注獨得

2016-09-05 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第105000071期威力彩，頭獎摃龜；第105000213期今彩539頭獎1注獨得，由屏東縣恆春鎮恆南路171號的恒好商行開出。

第105000071期威力彩中獎號碼為：第1區「04、07、21、25、35、37」，第2區「04」。頭獎摃龜，貳獎摃龜，參獎共4注獲得，每注可得15萬元，肆獎共32注獲得，每注可得2萬元，伍獎共180注獲得，每注可得4000元，陸獎共986注獲得，每注可得800元，柒獎共2333注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬3746注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬3718注獲得，每注可得100元，普獎共3萬1157注獲得，每注可獲得100元。

第105000213期今彩539中獎號碼為「08、11、28、30、33」，頭獎1注獨得，可得800萬元，貳獎共200注獲得，每注可得2萬元，參獎共6481注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬9800注獲得，每注可獲得50元。

第105000071期38樂合彩中獎號碼為「04、07、21、25、35、37」，五合摃龜，四合3注中獎，可得6萬7500元，三合共51注中獎，每注可得5750元，二合共1614注中獎，每注可得750元。

第105000213期39樂合彩中獎號碼為「08、11、28、30、33」，四合摃龜，三合共122注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5324注中獎，每注可得1125元。

第105000213期3星彩中獎號碼為「257」，正彩共42注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000213期4星彩中獎號碼為「3739」，正彩20注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。