台泥砸近27億元 買台泥國際6.13％股權

2016-09-05 21:13

［記者楊雅民／台北報導］台泥（1101）公告旗下TCC International Ltd.（TCCI）與嘉新水泥（1103）簽署股份買賣合約，TCCI將以每股港幣2.2元，向嘉泥子公司Chia Hsin Pacific Limited （CHPL）購買其所持有的台泥國際3.03億股，總交易金額約6.67億元港幣（約台幣26.72億元），嘉泥可認列處分利益約9485萬元。

台泥表示，TCCI原持有台泥國際股權為56.92%，本次交易完成後，持股比率將達63.05%，預期本次交易完成後，該公司將更能積極參與TCCIH之經營決策及強化其營運管理能力，以擴展中國及香港之水泥市場。

嘉泥表示，本次交易出售台泥國際3.03億股後，未來嘉泥持有台泥國際的股權，將從15.84%降至9.71%；這次出脫台泥國際持股取得的26.72億元資金，將用以改善財務結構，並投入開發新的旅宿服務事業。