威力彩、今彩539開獎囉！

2016-09-05 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月5日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：04、07、21、25、35、37。第二區：04。

38樂合彩：04、07、21、25、35、37。

今彩539：08、11、28、30、33。

39樂合彩：08、11、28、30、33。

3星彩：257。

4星彩：3739。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。