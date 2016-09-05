8月營收 京元電創單月新高、矽品同期新高
2016-09-05 20:11
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓測試廠京元電 （2449） 自結8月合併營收為18.21億元，月增1%、年增達25.47%，創單月營收歷史新高；封測大廠矽品 （2325） 自結8月合併營收8月合併營收74.32億元，月成長1.6%、年增10.7%，創歷年同期新高。
京元電8月合併營收連續第6個月創歷史新高紀錄，法人預估在智慧型手機、影像感測器與網通等客戶需求暢旺帶動下，9月營收可望續創新高，第3季營收再創單季新高可期。
矽品第3季也可望有不錯表現，市場預估矽品9月將續走高，第3季也可望挑戰單季營收新高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 醫師用這招解決軍公教退休金 「一次酸兩制度」被推爆
- 藍中評委：中華民國是戰勝國 為什麼要轉型正義？
- 台62甲防災演練 3號隧道9、12日封閉2小時
- 想看柯瑞 明晚去新莊體育館
- 職業賭場躲在墳場旁 照樣被抄
- 射箭》備戰台北世大運 亞洲盃暨理事長盃開射
- 親民黨基市議員莊錦田 酒駕上國道
- 小煜紅娘當上癮 趁威廉情傷硬塞小甜甜
- 獨家》羽協醞釀報復 關鍵錄音曝光
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 中職》郭泓志第2次練投 眾人叫好：可以比賽了！
- 自由共和國》姜皇池／ 處罰「違法」船東是漁業署「責任」
- 假道歉將反撲？炎亞綸批羽協黑道、吃相難看
- 色看護指姦女童 給百元獎勵反讓自己栽法網
- 香港立法會直選 非建制派小勝3席
- 雙料冠軍》埤頭國小舞獅隊 舞出自信
- 兆豐案究責 督導小組點名曾銘宗難辭其咎
- 三星Note7台灣首爆？苦主公開手機焦黑慘狀
- 北市「悠遊卡」宣傳影片 日文發音及文法挨批
- 高鐵智慧運輸 獲國際大獎
- 別有居心？G20元首下飛機 只有「他」沒被鋪紅毯
- 道安欲納課綱 台大教授批部會拿教育做績效
- 丹麥甜心直落二獲勝 挺進美網8強
- 接見日華親善協會 蘇嘉全：灣生是台日友誼的橋梁
- 宋智孝坦言對RM不再積極 希望觀眾...
- MLB》 朕不給你不能要！哈波接殺嘲諷球迷惹議（影音）
- 以色列吊車墜落砸爛停車場 逾18傷、5人遭活埋
- 宜蘭柔道大師楊長憲 獲頒功在體壇
- 中職》只有10％機會 羅錦龍慶幸自己還能投
- 《屍速》人氣女學生首選非昭熙 是少時的她
- 張景森臉書發文 政院：非正式政策立場
- 布魯斯被同居人出賣 「屎炸客廳」噁爆
- 求歡學妹不成姦殺焚屍 男大生判賠755萬元
- 縱膈腔腫瘤採支氣管內視鏡超音波 檢查效果好
- 《中英對照讀新聞》Pizza Is Proven To Increase Productivity at Work More Than Money 激勵生產力，披薩勝過獎金
- 《霸王別姬》大導演帥兒遭起底 影壇最佳潛力股
- 國姓糯米橋災修 趕枯水期完工
- 女蕉農熱心輔導 20老農年收破百萬
- 美網》姐妹內戰破局 詹皓晴混雙16強止步
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：8月營收 京元電創單月新高、矽品同期新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分