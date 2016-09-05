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網友報案「有女大生要自殺！」 基隆市警急尋人
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8月營收 京元電創單月新高、矽品同期新高

2016-09-05  20:11

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓測試廠京元電 （2449） 自結8月合併營收為18.21億元，月增1%、年增達25.47%，創單月營收歷史新高；封測大廠矽品 （2325） 自結8月合併營收8月合併營收74.32億元，月成長1.6%、年增10.7%，創歷年同期新高。

京元電8月合併營收連續第6個月創歷史新高紀錄，法人預估在智慧型手機、影像感測器與網通等客戶需求暢旺帶動下，9月營收可望續創新高，第3季營收再創單季新高可期。

矽品第3季也可望有不錯表現，市場預估矽品9月將續走高，第3季也可望挑戰單季營收新高。

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  • 京元電8月營收續創第6個月新高，董事長李金恭對今年下半年營運展望審慎樂觀。（記者洪友芳攝）

    京元電8月營收續創第6個月新高，董事長李金恭對今年下半年營運展望審慎樂觀。（記者洪友芳攝）

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