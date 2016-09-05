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推薦好友享優惠 國銀多管齊下送利多

2016-09-05  20:25

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀業者強攻推薦好友享優惠活動！包括中國信託、匯豐、花旗、澳盛以及玉山等多家銀行，從信貸、信用卡以及活儲帳戶等產品都有推出揪友送好禮的活動，只要消費者能抓緊時間、成功推薦，就能獲得來回機票、速食餐券或百貨禮券等優惠。

Money101金融比價網台灣區總經理周純如表示，多家銀行看準好口碑能讓成交時間縮短、行銷成本降低、獲利提高，如何讓老客戶開金口推薦，祭出好康誘因最直接。

Money101整理出5家銀行邀請老客戶揪友，從信貸、信用卡以及活儲帳戶都可以推薦。

首先是中信的數位存款帳戶「HOME BANK」，只要每推薦一人線上開戶成功，就能獲得1點，累積10點就直接送台北-東京的來回機票一張；累積5點則可以獲得百貨500元即享券。

其次，匯豐銀行提供信貸產品活動，若匯豐客戶成功推薦朋友申辦貸款，撥款額度超過35萬，就可以獲得1000元百貨禮券。

再來就是信用卡的揪友好康，像花旗「團結衝回饋」，卡友只要號召同樣是花旗卡友一同加入群組並登錄，群組內有2人以上，除了原有的回饋率，還能享有額外加碼1.2%的現金回饋或額外4倍的紅利回饋。

至於澳盛銀行也有「推薦達人」的獎勵方案，只要推薦朋友成功申辦信用卡，並達到新戶刷卡禮的條件，以首年免年費的白金卡來為例，推薦人可獲得1500哩程；若能推薦9人，加上銀行贈送的首刷禮，就能換到台北香港來回機票。

另外，玉山則是針對家樂福聯名卡推出活動，只要是聯名卡之卡友，推薦好友同樣申辦家樂福聯名卡，並在核卡30天內於家樂福消費一筆不限金額，推薦人就能獲得200元家樂福禮券，最高送出2000元。

銀行主管提醒，這類推薦賺好康活動通常需要事先進行登錄，或是以不同於一般通路的表格來申請，消費者應事先了解相關活動規則。

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  • 多家國銀業者祭出各種優惠，包括贈送機票或禮卷等，以吸引客戶推薦好友。（記者王孟倫攝）

    多家國銀業者祭出各種優惠，包括贈送機票或禮卷等，以吸引客戶推薦好友。（記者王孟倫攝）

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相關關鍵字： 信用卡 優惠 貸款 銀行
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