蘋果新機拉貨 TPK-KY營收重返百億元
2016-09-05 20:06
〔記者陳梅英／台北報導〕蘋果即將於9月7日發表新款iPhone以及AppleWatch，受惠於新機拉貨效應，TPK-KY宸鴻（3673）8月營收重返百億元，達100.48億元，月增35.4%，創今年新高，但與去年同期相比，仍衰退15%；累計前8月營收557.9億元，與去年同期相比，衰退27.7%。
TPK先前曾表示，第二季虧損幅度擴大，主要是客戶的穿戴式裝置規格改變，初期良率不佳，使得TPK成本墊高，另外主要客戶的幾大產品線也因為新舊機種交替，訂單量縮減，未達生產成本。
不過進入7月份，TPK營收開始大幅跳躍，8月進一步返回百億元以上水準，連續2個月營收月增幅都在3成以上，研判TPK良率已經改善。
TPK先前預估，第三季在傳統旺季以及客戶新機出貨下，預期營收將比第二季有5成的成長，法人預估TPK第三季營收將回到250~260億元水準，以目前7月、8月營收表現來看，將可輕而易舉達成目標，有機會如公司預期營業利益率回到2%水準。
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