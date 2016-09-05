蔡英文直呼生技「很燒錢」 為女性創業者加油
2016-09-05 20:04
〔記者洪友芳／新竹報導〕總統蔡英文今天到工研院視察，在參觀工研院創新成果技術時，聽取工研院新創公司「巨生生醫」總經理王先知簡介過程，對於同為女性的王先知特別有感，聽到王是40多歲才創業，還反問「創業有年齡限制嗎？」，當王先知提及新藥物今年2月已進入第一階段臨床實驗，成立以來共已斥資新台幣12億多，蔡直呼「很燒錢」，並期勉王先知「要加油」，充分表達出對女性創業的肯定。
在經濟部長李世光、科技政委暨工研院董事長吳政忠等人陪同下，蔡英文今下午到工研院視察，除了聽取工研院院長劉仲明進行工研院創新研發與產業化成果報告，最後並參觀工研院6項創新成果技術。
蔡英文在參觀展示館前，特別關切詢問「工研院內女性的工程師或科學家多不多？」，工研院長劉仲明強調，「其實不少」，材化所副所長轉任新創公司巨生生醫總經理的王先知就是一例。
王先知當面向總統說明，巨生生醫開發的IOP Injection奈米氧化鐵藥物，是個快速及有效鐵劑補充藥物，且具有高度生物相容性與低毒性，容易在肝臟內轉換成鐵蛋白儲存，待身體需要時再將鐵釋放到血液中，達到治療貧血目的。
王先知補充說明，研發團隊始終認為，研究人員在選擇研究議題時，一定要能貼近產業界與生活化的需求；由於這是產業界與病患都亟需的技術，後來引進包括漢鼎、兆豐的資金，2015年初成立巨生生醫；今年2月也正式在台北榮總進行臨床一期實驗，希望未來能順利進入二期、三期的階段，預計最快在2019年推出第一款新藥。
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