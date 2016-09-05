今日降下大雨、氣溫不高 供電卻亮警戒

今日氣溫並未飆高，備轉容量率卻低於6%，亮出供電警戒的橘燈。（翻攝自台電網站）

2016-09-05 18:09

［記者林筑涵／台北報導］台灣近日連續降下大雨，供電壓力緩解不少，然而今日備轉容量率卻降至5.83％，亮出代表警戒的橘燈，最高用電量更比台電預估值高出110萬瓩，連台電也坦言「出乎意料」。

台電副調度監鄭有財表示，今天尖峰負載上修了兩次，大概是因為氣溫雖不高，但濕度高且比較無風的關係，最高用電實際值為3336.7萬瓩，比原預估的3220萬瓩高出不少，他坦言「覺得奇怪」，不過，目前處於季節變換，經驗下用電負載落差確實會比較大。

另外，加上原考量備轉容量率會在橘燈之上，將受運轉時數限制的大林電廠3、4號機停下來，而兩部機組滿載需十幾小時，因此無法臨時啟動，若以今天為例，就會有備轉容量直接下降的狀況。

值得注意的是，今日林口新一號機申請檢修，並未計入供電行列，同時，新二號機進行併聯測試，約供電四十萬瓩，因此，總計林口電廠可供負載能力短少四十萬瓩，鄭有財也說明，由於兩部機組皆未正式商轉，需要遵循測試及檢修排程，無法接受調度，也會影響供電系統燈號。