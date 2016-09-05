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Note7傳台灣首爆 台灣三星盼與當事人聯絡

2016-09-05  18:08

〔記者王憶紅／台北報導〕三星Galaxy Note7在台傳出首宗爆炸事件，台灣三星表示，目前已積極主動聯絡當事人，但因是從爆料公社傳出，無法聯繫到當事人，希望當事人可以跟台灣三星聯絡，以便處理後續相關問題。

台灣三星指出，對於近期有關Galaxy Note7燃燒事故，三星已展開徹底調查，並發現起因主要來自於電池。至9月1日，全球統計有35件燃燒事故，目前三星正與供應商夥伴進行密切調查評估全球可能受影響的電池數量。

由於三星視消費者的安全為首要考量，因此目前三星決定暫停銷售Galaxy Note7。到9月1日止，台灣賣出4萬台Galaxy Note7，全球則出貨250萬台。

對於已購買Galaxy Note7的消費者，台灣三星預計於9月中旬起，陸續提供全新Galaxy Note7無條件換機服務，詳細換機地點將另行公告，將有專人針對此件特別協助。

台灣三星指出，換機服務僅接受台灣公司貨（驗證IMEI碼）；消費者需提供完整盒裝及購買證明；若無購買證明，需提供身分證件備查。可提供換機時間預計於9月中旬起至2016年12月31日止。確切日期將另行公告，而確切店點將另行公告於三星官網，消費者也可致電三星客服專線詢問0800-329-999。

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  • 對於已購買Galaxy Note7的消費者，台灣三星預計於9月中旬起陸續提供全新Galaxy Note7無條件換機服務。 （美聯社）

    對於已購買Galaxy Note7的消費者，台灣三星預計於9月中旬起陸續提供全新Galaxy Note7無條件換機服務。 （美聯社）

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