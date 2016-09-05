Note7傳台灣首爆 台灣三星盼與當事人聯絡
2016-09-05 18:08
〔記者王憶紅／台北報導〕三星Galaxy Note7在台傳出首宗爆炸事件，台灣三星表示，目前已積極主動聯絡當事人，但因是從爆料公社傳出，無法聯繫到當事人，希望當事人可以跟台灣三星聯絡，以便處理後續相關問題。
台灣三星指出，對於近期有關Galaxy Note7燃燒事故，三星已展開徹底調查，並發現起因主要來自於電池。至9月1日，全球統計有35件燃燒事故，目前三星正與供應商夥伴進行密切調查評估全球可能受影響的電池數量。
由於三星視消費者的安全為首要考量，因此目前三星決定暫停銷售Galaxy Note7。到9月1日止，台灣賣出4萬台Galaxy Note7，全球則出貨250萬台。
對於已購買Galaxy Note7的消費者，台灣三星預計於9月中旬起，陸續提供全新Galaxy Note7無條件換機服務，詳細換機地點將另行公告，將有專人針對此件特別協助。
台灣三星指出，換機服務僅接受台灣公司貨（驗證IMEI碼）；消費者需提供完整盒裝及購買證明；若無購買證明，需提供身分證件備查。可提供換機時間預計於9月中旬起至2016年12月31日止。確切日期將另行公告，而確切店點將另行公告於三星官網，消費者也可致電三星客服專線詢問0800-329-999。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： GALAXY Note 7 三星
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 抗議棒協 蔡丁貴：在台灣比賽都應用「台灣隊」
- 動物園真寶地 稀有晏蜓現蹤
- 竹縣推鐵馬觀光 暫不開辦YouBike
- 安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多
- 《食尚玩家》前進小琉球 驚遇船上有人臨盆
- 單身男神胡歌耍帥 不抱女人抱XXX
- 日民進黨黨魁 蓮舫勝券在握
- 獨家》羽協醞釀報復 關鍵錄音曝光
- 習近平G20演講大口誤 網友熱議、官方封殺
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
- 香港首投族 要用選票踢走親中派
- 霸氣李敖其實...哈佛兒李戡揭父真面目
- 1分惜敗日本 台灣拿亞軍哭了
- 36歲「小藍」計程車 東港載客趴趴走
- 南拳媽媽玩「格雷」梗 彈頭見鐵粉噴淚
- 高雄飲料店黑幕…扣薪規定31條超苛刻
- 中職》高國輝：希望今年拿總冠軍 留下美好回憶
- 《自由廣場》國民黨本土化 起手架式不錯
- 「我回來了」陳潔儀急流勇退後 重返舞台
- 阿沁老婆流產未掉一滴淚 女兒無意識舉動超暖心
- 中、南部地區防大雨 未來一週全台天氣不穩
- 虐死五歲女童 從二樓打落一樓
- 接掌海基會董事長 田弘茂：兩岸關係現在最壞
- 中客是最需要交的朋友？ 童振源：非行政院立場
- MLB》差點被無安打 運動家2安打退紅襪
- 【散文詩】 騷夏／暗房
- 準備瞄準2020？ 周玉蔻：最近的吳敦義很不尋常
- 《愛肝加油站》─肝癌標靶藥「蕾莎瓦」 健保有條件給付
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 王心凌歡慶34歲生日 唐老鴨睡美人都來了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT to allow direct votes for local branch directors
- 道安欲納課綱 課綱專家：別再疊床架屋！
- 太陽花學運諷警「狗警」 羅東鎮代許俊仁遭起訴
- 友善耕作拒農藥 吳晟復育芬芳土地
- 破職業賭場 警使大力金剛腿
- NBA》老婆也能飆三分！柯瑞夫婦街頭鬥牛（影音）
- 發揮小英溫和、堅定特質 王丹建議定期「電視談話」
- 三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Note7傳台灣首爆 台灣三星盼與當事人聯絡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分