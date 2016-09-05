中部惡商濫用義賣愛心逃漏稅 短報銷售額達4億

2016-09-05 18:03

［記者吳佳蓉／台北報導］中部出現惡質商人，利用為教養院舉辦的義賣募款活動，博得民眾愛心慷慨解囊，但卻未開立統一發票給民眾，藉此短漏報銷售額，且僅回饋教養院少數款項，趁機牟利。中區國稅局表示，該名商家於2011年到2014年間，隱匿的銷售額高達4億元，已先對其補稅2100萬元，後續將祭出罰鍰，並追查是否有短漏報營所稅問題。

中區國稅局指出，先前就發現該商家有異常物流資訊，疑似有短漏報營業稅行為，近日又經檢調單位通報，發現該家販賣糖果餅乾、飲料、清潔用品的零售業者，先取得2家教養院信任，同意讓其協助義賣募款。

其員工再自稱為是社福義工，隨機打電話給民眾，向民眾推銷洗髮精、衛生紙、龍眼蜜、橄欖油等商品禮盒，並承諾銷售額扣除成本後，會全數捐給教養院。商品禮盒送到時，再附上教養院感謝狀，發票則另外寄送，使民眾不疑有他。

但實際上，該名店家，順利將商品賣給民眾後，其獲利僅捐出少數給教養院，一個月捐款金額僅2、3萬元，並未全數捐出。同時，若民眾未主動索取發票，商家就直接趁機漏開，藉此隱匿銷額事實。

中區國稅局指出，調查後發現，該名商家在2011年間到2014年間以同樣方式短漏報銷售額高達4億元，總計短漏報營業稅2100萬元，未來將處1倍到1.5倍罰鍰，也會追查短漏報營所稅問題。檢調也已正在調查該店家，是否涉及詐欺等罪名。

中區國稅局提醒，民眾即使購買愛心義賣商品，都應該要索取統一發票，一方面可對獎，另一方面也可避免讓商家有逃漏稅機會。為遏止上述短漏報行為，近期已開始從物流面加強查核，若發現開立統一標號但未標明店家商號的物流發票，就會追查是否有疑似短漏報行為。