國家稅收失血？傳年繳60億的郭台銘轉星籍「減稅」
2016-09-05 17:32
〔即時新聞／綜合報導〕繼聯電集團董座曹興誠、日月光董事長張虔生等多位大老闆出走後，傳出年繳稅逾60億元的鴻海董事長郭台銘也轉成新加坡國籍！
律師駁斥：郭董沒有申請入籍
根據《信傳媒》報導，郭台銘在今年5月繳完所得稅後，6月就去申請轉籍，7月正式入籍新加坡，不過透過管道詢問郭的友人，僅表示說這是郭的私事，不清楚也不方便表達意見。鴻海董事長郭台銘律師則駁斥，郭董事長沒有申請入籍，並未擁有新加坡國籍，完全沒有這件事，該媒體未經查證，做出錯誤報導。
報導指出，郭台銘想要轉籍原因還是因為租稅考量。一位科技界人士透露，若該事是真的，那就是重打台灣政府的臉，馬政府調高富人稅到45％，造成本國人、外國人稅制不公，蔡政府現在又要調高遺產稅，有能力的人當然會想出走。
而郭台銘曾在公開場合表達對稅制的不滿，今年6月他在鴻海股東會上有感而發說，台灣企業賺的錢，保留盈餘要交10％的稅，至於他個人部分，賺100元還要向政府繳交47元的稅，稅率相當於47％，他當時就呼籲，人民應該更嚴格監督政府，因為政府每次損失都是天文數字，若能省下來根本不用加稅。
一名會計師分析，若以個人所得稅最高級距來看，稅改後股利所得的「本國、外國」差距擴大，台灣與新加坡在稅務方面的落差近20％，而在股利所得上，近年來不少金融業大咖都曾公開批評我國股利所得課稅制度的不合理。
報導指出，科技大老闆若先後轉籍，短期對國內稅收荷包大失血，長期發展下去，台灣人才將嚴重淨流出，甚至往低稅率國家流去，這恐怕會變成動搖國本問題。
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