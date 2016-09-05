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氣象局發布警報：嘉義等8縣市小心豪大雨 新台幣強升1.97角 創半個月新高
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新台幣強升1.97角 創半個月新高

2016-09-05  16:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開高走高，盤中一度強升逾2角並升破31.5元關卡，終場以31.506元兌1美元作收，勁揚1.97角，匯價連2升並創半個月新高，台北外匯經紀公司成交量為5.5億美元。

外匯交易員表示，市場降低對美國聯準會（Fed）升息步伐的預期，加上台股大漲、外資匯入，以及韓元單日大漲逾1％等利多齊聚，成為新台幣表現強勁的主因。

新台幣今以31.675元開出，最高31.480元、最低31.675元，終場收31.506元。

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  • 新台幣匯率今天開高走高，盤中一度強升逾2角並升破31.5元關卡，終場以31.506元兌1美元作收，勁揚1.97角。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣匯率今天開高走高，盤中一度強升逾2角並升破31.5元關卡，終場以31.506元兌1美元作收，勁揚1.97角。（資料照，記者盧冠誠攝）

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