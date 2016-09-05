iPhone7搶出貨 大立光8月營收續創今年新高

2016-09-05 16:00

〔記者陳梅英／台北報導〕iPhone7即將問世，外傳將有iPhone7與iPhone 7 Plus兩個版本，其中，iPhone 7 Plus將搭載雙鏡頭，主要供應商為大立光（3008），受惠於新機拉貨效應，大立光8月合併營收來到48.21億元，較上月成長6%，續創今年新高，不過與去年同期相比仍衰退9%。

展望9月，大立光表示，在客戶新機持續拉貨下，預期9月營收仍會較8月成長，法人則預估，大立光9月營收將挑戰50億元大關。

累計大立光前8月合併營收為277.01億元，較去年同期衰退21%，以營收角度來看，尚未轉回正成長。

以出貨結構來看，8月較為特別之處為千萬畫素以上鏡頭佔比首度超過6成，來到60~70%，800萬畫素20~30%，500萬畫素占比10~20%。