宏達電與UA攜手合作UA Band明日登台

2016-09-05 15:35

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）HTC與美運動品牌UA攜手合作的智慧連結健身管理系統－UA Band™及UA Heart Rate™將正式於台灣上市。宏達電指出，UA Band9月6日起於HTC網路商店及HTC專賣店正式開賣；UA Heart Rate則在9月底開始限量銷售。

UA Band建議售價為5,990元、UA Heart Rate建議售價為2,590元。

宏達電北亞區總經理董俊良表示，UA Band及UA Heart Rate智慧連結健身管理系統能滿足廣大消費者的需求，不論是專業運動員或想強化健康管理的運動愛好者、及重視健康想提升身體機能的普羅大眾，UA Band及UA Heart Rate可提供最完整資訊，促使使用者達成目標的智慧連結健身管理系統。

UA Band及UA Heart Rate由HTC負責設計與製造，能有效針對影響健康與體態的最重要元素－睡眠、健康、活動與營養進行測量、監控及管理，並與運動科技社群平台UA Record™應用程式與網站緊密連結，透過健身手環、心跳監測系統，提供全面性的數據，協助消費者提升健康管理的機制及維持良好體態。

UA Band以全天配戴為設計理念，使用者可監測日常活動、健身與睡眠，掌握活動數據以設定每日健身目標並追蹤達成率。UA Heart Rate為複合式心跳監測系統，內建創新微型偵測技術，將不阻礙任何健身行為。