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聯電與亞太優勢系統策略合作 搶物聯網MEMS商機

2016-09-05  15:35

〔記者洪友芳／新竹報導〕迎接物聯網發展趨勢，晶圓代工大廠聯電（2303）今（5日）與MEMS晶圓代工廠亞太優勢微系統（APM）共同宣布建立合作關係，攜手雙方客戶提供更完整的MEMS生產服務。

聯電表示，將運用自家8吋和12吋晶圓廠生產能力，結合亞太優勢系統的6吋晶圓廠、豐富的MEMS專業知識與原型開發經驗，為晶片設計人員提供高靈活度、高擴充性的端對端MEMS 生產解決方案。

聯電企業行銷處資深副總經理簡山傑表示，聯電生產MEMS產品廣泛運用於麥克風、加速度計與環境感測器，與APM建立合作關係後，將能擴大服務MEMS的潛在市場，滿足蓬勃發展的物聯網領域為主的廣大客群，例如系統公司、模組供應商及新型 MEMS晶片的設計人員。

亞太優勢系統總經理饒國豪表示，APM具備超過15年的 MEMS 設計、生產和封裝經驗，彈性製程能力和製程模塊可處理不同的客製化晶片需求，包括感測器、致動器和微結構，協助客戶簡化獨特 MEMS晶片設計的上市流程。與聯電合作，兩家公司不只在服務方面彼此互補，且能為世界各地的MEMS客戶提供快速與供應鏈優勢。

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  • 晶圓代工大廠聯電（2303）今（5日）與MEMS晶圓代工廠亞太優勢微系統（APM）共同宣布建立合作關係，攜手雙方客戶提供更完整的MEMS生產服務。（資料照，記者洪友芳攝）

    晶圓代工大廠聯電（2303）今（5日）與MEMS晶圓代工廠亞太優勢微系統（APM）共同宣布建立合作關係，攜手雙方客戶提供更完整的MEMS生產服務。（資料照，記者洪友芳攝）

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