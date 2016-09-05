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國碳科9月28日上櫃 掛牌價約31元

2016-09-05  15:23

〔記者張慧雯／台北報導〕國碳（4754）成立於民國87年成立，以從事各種防火材料研發、生產及銷售的專業廠商，預計9月28日正式上櫃、掛牌價格約31元。

國碳目前產品包含防火阻燃劑、貫穿結構防火系統、防煙防火門的防火密封條及各種防火塗料等（包含一般裝潢用水性防火塗料、油性鋼結構防火塗料、膨脹型及非膨脹型電線電纜防火塗料、建築絕熱泡棉防火塗料），所有產品均自行研發，並通過各種國際認證，產品目前以外銷為主，已成功拓展北美、歐洲及中東市場，近兩年更拓銷至中國大陸、東南亞及印度市場。

國碳董事長張超表示，近年來拓展外銷市場成果顯著，外銷比重逐年成長，至2015年底已達 65％，也帶動營收保持每年 10％-15％的成長。2015年營業收入達3.63 億元，淨利為0.35億元，每股稅後盈餘（EPS）2.6元；2016 年上半年營業收入已突破2億元，淨利為0.24億元，EPS為1.76 元，仍保持穩定成長。

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  • 國碳科董事長張超表示，公司獲利穩定成長，北美市場表現更出色。（記者張慧雯攝）

    國碳科董事長張超表示，公司獲利穩定成長，北美市場表現更出色。（記者張慧雯攝）

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