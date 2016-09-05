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三大法人買超79億 外資買超81億

台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣79.77億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-09-05  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣79.77億元。

外資今天買超81.74億元，投信買超3.26億元，自營商賣超5.23億元。

台股今天大漲 102.58點，收在9090.13點，成交值新台幣623.96億元。

105年09月05日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 874,655,900 864,594,200 10,061,700
自營商（避險） 4,143,320,810 4,676,294,472 -532,973,662
投信 1,088,524,660 762,594,890 325,929,770
外資及陸資 19,927,244,448 11,753,250,274 8,173,994,174
合計 26,033,745,818 18,056,733,836 7,977,011,982

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