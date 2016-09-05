三大法人買超79億 外資買超81億
2016-09-05 15:05
台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣79.77億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣79.77億元。
外資今天買超81.74億元，投信買超3.26億元，自營商賣超5.23億元。
台股今天大漲 102.58點，收在9090.13點，成交值新台幣623.96億元。
|105年09月05日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|874,655,900
|864,594,200
|10,061,700
|自營商（避險）
|4,143,320,810
|4,676,294,472
|-532,973,662
|投信
|1,088,524,660
|762,594,890
|325,929,770
|外資及陸資
|19,927,244,448
|11,753,250,274
|8,173,994,174
|合計
|26,033,745,818
|18,056,733,836
|7,977,011,982
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