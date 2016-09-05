微星盤中78.4元 股價創新高

2016-09-05 14:51

〔記者陳柔蓁／台北報導〕PCMAG雜誌票選2016年最佳電競筆電品牌、電競一哥微星（2377）耕耘高毛利電競筆電有成，喊出今年內部營收目標千億，出貨量年增20～30％，市場熱捧，今天盤中來到78.4元歷史新高。

全球電競市場規模上看9億美元，微星市占率達19％；微星高層表示，隨著搭載最新GeForce GTX 10系列顯示卡的電競筆電上市，並能支援VR遊戲（VR Ready）等高階應用，在原有的中、美、德、歐市場基礎下，拓展東南亞與東歐潛在市場，預計今年出貨量年成長有15％。

微星新台幣五萬以上的中高階機種約佔整體銷售量3～4成，在產品性能升級到符合玩家需求、售價隨之墊高情況下，今年的毛利率挑戰15.4%。

法人預期，歐美市場的聖誕商機、中國市場因農曆新年將對電競筆電有正向助益，未來微星的出貨動能將呈現「季季高」，因此微星下半年業績可以逐季攀升，看好微星有機會順利達標。