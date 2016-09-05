台股收盤大漲102.58點 報9090.13點
2016-09-05 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲102.58點，漲幅1.14％，報9090.13點，成交金額為623.96億元。
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