股匯雙漲 新台幣午盤勁揚1.72角

新台幣中午暫以31.531元兌1美元作收，強升1.72角。（資料照，記者盧冠誠攝）

2016-09-05 12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股匯雙漲行情，新台幣匯率受惠國際美元疲弱、台股大漲、外資匯率等利多齊聚激勵，開高走高且盤中一度勁揚近2角。

新台幣中午暫以31.531元兌1美元作收，強升1.72角，台北外匯經紀公司成交量為3.28億美元。

外匯交易員表示，美國上週五晚間公布不如預期的就業數據，市場普遍認為美國聯準會（Fed）本月很難升息，最快也要等到12月，除鴿派士氣大振，外資亦順勢匯入。