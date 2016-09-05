豐興廢鋼降價 鋼筋維持平盤
2016-09-05 11:54
〔記者羅倩宜／台北報導〕電爐鋼廠豐興（2015）今（5日）開出本週最新盤價，鋼筋、型鋼維持平盤，廢鋼每噸降200元；另為對抗同業降價竸爭，角鋼、槽鋼、扁鋼産品附價每噸降400元，追溯至9月1日。
在國際廢鋼價格方面，上週小降，日本2H廢鋼由每噸234元降至224美元，美國貨櫃廢鋼由220美元降至210美元；澳洲鐵礦砂由60.75美元降至59.25美元，美國大船廢鋼上週暫無報價資料，前週報價為每噸240美元。
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