| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
著潛水裝修設備 海巡隊員溺水送醫不治
 首頁 > 財經

新台幣兌日圓降至0.306元 一個多月來新低

根據台灣銀行今天上午最新牌告價格，新台幣兌日圓現金賣出價來到0.306元，這是一個多月以來最佳價位。（資料照，彭博）

2016-09-05  12:43

〔即時新聞／綜合報導〕根據台灣銀行今天上午最新牌告價格，新台幣兌日圓現金賣出價來到0.306元，這是一個多月以來最佳價位。

國際美元指數轉強，今天一度貶破104元兌1美元關卡，讓新台幣兌日圓現金賣出價上午一度出現0.306元的價格，逾一個月的新低，若以新台幣1萬元試算，約可換得3萬2679元。

許多哈日族網友樂得開心，「有降有推」、「只能趁低點再買再去一次了」、「要回台灣了就趕緊在機場免稅店卯起來刷啊」。

相關連結請見：

台灣銀行牌告匯率

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯率 新台幣 日圓 日圓匯率 日本
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：新台幣兌日圓降至0.306元 一個多月來新低


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.