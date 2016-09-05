新台幣兌日圓降至0.306元 一個多月來新低

根據台灣銀行今天上午最新牌告價格，新台幣兌日圓現金賣出價來到0.306元，這是一個多月以來最佳價位。（資料照，彭博）

2016-09-05 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕根據台灣銀行今天上午最新牌告價格，新台幣兌日圓現金賣出價來到0.306元，這是一個多月以來最佳價位。

國際美元指數轉強，今天一度貶破104元兌1美元關卡，讓新台幣兌日圓現金賣出價上午一度出現0.306元的價格，逾一個月的新低，若以新台幣1萬元試算，約可換得3萬2679元。

許多哈日族網友樂得開心，「有降有推」、「只能趁低點再買再去一次了」、「要回台灣了就趕緊在機場免稅店卯起來刷啊」。

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