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9月中尺寸電視面板大漲 雙虎獲利可期

2016-09-05  11:13

〔記者陳梅英／台北報導〕三星7代線關廠在即，40~43吋電視面板供不應求情況越來越嚴重，根據市調機構指出，9月40~43吋電視面板大漲超過10美元，友達（2409）、群創（3481）受惠，面板雙虎第三季獲利可期。

8月電視面板受惠於旺季到來，以及廠商產能轉換等效應，中尺寸面板從32吋到40吋、43吋電視面板全面大漲，漲勢延續到9月，其中，三星這座7代線主要生產40吋電視面板，一旦這座7代線停產，三星電視部門受到影響最大，為應付第四季的銷售旺季需求，目前已開始積極備貨，帶動40~43吋電視面板價格急漲，並向上延升，連55吋65吋電視面板也有5美元的漲幅。

業者指出，三星這座7代線一旦關廠，對全球面板產能的影響是4%，且在中國面板廠也在積極從LCD轉進AMOLED過程中，比如中國最大面板廠京東方就宣稱將不再增加LCD投資，這代表LCD擴廠競賽將告一段落，在電視大尺寸化趨勢持續下，將使得電視面板供給持續吃緊，目前友達與群創訂單能見度至少都看到年底，甚至不排除明年上半年均呈現供需吃緊情況。

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  • 三星7代線將關廠，9月40~43吋電視面板大漲超過10美元。（記者陳梅英攝）

    三星7代線將關廠，9月40~43吋電視面板大漲超過10美元。（記者陳梅英攝）

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