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台股大漲百點 逼近9100點

2016-09-05  09:52

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台股一早個股傳出好消息，且新台幣升值，早盤接近9點45分漲近9100點。

台積電將因AMD改代工合約受惠；兆豐金（2886）新董座張兆順將啟動改造。群創（3481）的車用面板，即將在日本市場上市。群聯（8299）發表重編的7年財報，淨利變化不大，能甩開造假疑慮。

大型權值股表現，鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）上漲1%以上。友達上漲超過2%。

新台幣開盤升2.8分，報31.675兌1美元。分析師認為，台幣升值有助外資銀彈留台，

從技術面分析，台股季線逐漸上揚，但週線收黑，日K線連五黑，短線需觀察是否有效支撐。

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  • 台股漲近9100點。（圖擷取自台灣證交所）

    台股漲近9100點。（圖擷取自台灣證交所）

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