9/5重要財經新聞一覽

2016-09-05 09:36

自由時報財經︰金管會補破網 研議強化法遵措施

兆豐銀美國紐約分行被美國金融監理機關重罰，讓外界對國銀反洗錢防制與法遵產生重大質疑；金管會官員表示，已研議多項強化銀行法遵之措施，包括海外分行法遵主管須專職專任、海外分行對當地主管機關之函令回報時間擬縮短、推動反洗錢防制人員專業證照及強化教育訓練等。

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蘋果日報財經︰AppleWatch2就位 9月出貨拼200萬支

Apple Watch 2呼之欲出，預料將有3款，頂級款內建SIM卡，不需透過iPhone執行App。由於蘋果期望9月總出貨量上看200萬支，持續旺到聖誕節前夕，獨家代工廠廣達（2382）全產能趕工，然工廠人力缺口直逼4成，為此蘋果同意廣達重慶廠支援，解決人力困擾。

中國時報財經︰與18國對話 新南向盼簽FTA

新南向今天正式啟航！行政院今天將公布「新南向推動計畫」，與東協10國、南亞6國及紐澳共18國建立對話機制，投入約40億元，推動投資貿易、文化、醫療、科技、教育等「雙向」交流合作，以國家隊力量殺出經貿活路，最終目標與各國洽簽區域自由貿易協定（FTA）。

經濟日報財經︰房市928檔 北台灣推案衝1,300億

農曆7月淡季結束，各大房屋代銷業者推案由保守轉趨積極，包含海悅、甲山林、新聯陽及創意家四大代銷業者，北台灣928檔期就有逾900億元案量釋出。業者推估，若加計建商自售部分，北台灣928檔期案量可望逾1,300億元。

工商時報財經︰車用面板市占 台灣搶攻5成

近年來台灣面板廠積極拓展車用面板市場，去年群創、友達、華映都擠身全球前五大車用面板供應商，合計市占率已達4成、超越日本成全球最大車用面板供應國。今年台灣整體車用面板出貨仍將維持兩位數高成長，預計將蟬聯冠軍、全球市占率也將首度過半。

星島日報財經︰港股有望高開 後市挑戰23500點

美國就業數據差，令加息壓力減少，夜期及預託證券齊抽高。證券界人士預期，港股今天可高開約200點，挑戰23500點水平。上周北水不斷南下，狂掃滙豐控股（005）等重磅股，而滙控在外圍股市亦繼續上升，直撲60元大關。