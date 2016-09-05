台股開盤上漲60.52點 報9048.07點
2016-09-05 09:03
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲60.52點，漲幅0.67％，報9048.07點，成交金額為19.54億元。
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