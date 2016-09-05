尹衍樑：沒有合併南山和中信的動機

尹衍樑認為南山人壽和中信金控可合作，但沒有合併的動機，入主中信金是外界過度揣測。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-05 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕近期傳聞潤泰集團總裁尹衍樑有意入主中信金，尹衍樑在接受媒體專訪時，認為這是外界過度揣測，並認為南山人壽和中信金控可合作，但沒有合併的動機。

尹衍樑接受《聯合報》專訪時表示，中信金與南山人壽可進行業務合作，獲得更多交叉銷售的利益。尹衍樑認為南山人壽與中信金各擁有壽險和銀行最強的銷售平台，雙方業務如果能擴大合作，對雙方股東和同仁及客戶，都有利。

對於南山與中信金合併議題，尹衍樑說「我甚至連合併的動機，都沒有」，如果南山人壽加上中信金控，會是一個八兆多的公司，但尹衍樑認為，「我們不需要變成八兆多元，維持兩個各三、四兆多的公司，互相合作，有什麼不好？」

對於傳聞尹衍樑合資成立鑒機資產管理公司，是想要入主中信金，尹衍樑認為，在合法前提下，他憑著股票當選一家公司的董事，這沒犯法，也沒有產生什麼合併的行為。尹衍樑認為沒人要去做什麼、或去趕走誰，都是外界揣測過頭。