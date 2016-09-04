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好快！群聯火速公布最新自結財報

2016-09-04  21:48

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）在9月1日收到金管會函示，要求重編2009年到2016年上半年共7年半財報，群聯今日傍晚火速公告過去7年半財報，群聯表示，此數字為目前公司自結財務數字，未來經會計師簽核並經董事會通過後再另行公告，此外，個別公司過去自結財務數字不變，沒有影響。

群聯8月因遭檢舉未於財報揭露與董事長潘健成實質控制的聯東（已更名為曜成）、華威達及永馳間的交易，遭檢調搜索，引發假帳風暴，金管會日前要求群聯重編財報，群聯股價再度大跌。

今日傍晚就火速公告更正後的各期財報，群聯強調，本公司因應主管機關要求，將聯東電子（已改名為曜成科技）、華威達、永馳集團視為本公司合併報表編製個體，依據上述相關新增合併個體公司2009年至2016年上半年所提供之財務報表，上述新增合併個體公司的併入，對本公司各年度個體財務報表之稅後淨利、每股盈餘及股東權益並無影響，惟最後合併淨利及股東權益尚須待會計師查核簽證予以確認。

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  • 群聯董事長潘健成。（記者卓怡君攝）

    群聯董事長潘健成。（記者卓怡君攝）

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