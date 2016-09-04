樂陞案殷鑑 金管會：將修改公開收購辦法
2016-09-04 19:13
〔記者王孟倫／台北報導〕針對百尺竿頭公司收購樂陞股票違約案，金管會今天表示，將於本月9日邀集業者及學者專家研議修正公開收購辦法，以強化投資人權益保障，包括公開收購須預繳保證金，要求財顧或受委任機構，就收購方及其資金來源進行審查等，進行通盤檢討修正。
金管會表示，對百尺竿頭數位娛樂公司公開收購上櫃公司樂陞科技惡意未履行交割行為，其負責人為日籍人士，涉有證券詐欺罪嫌，已於9月2日移送台北地檢署偵辦；另外，金管會也督導「投資人保護中心」啟動受理應賣投資人民事求償機制，自9月1日起投資人可先於該中心網頁填寫相關申訴資料。
此外，有關投資人日前向金管會檢舉可能違約，但金管會卻置之不理，對此，金管會澄清，由於本案接獲檢舉當時，收購案仍在進行中且公開收購條件尚未成就，金管會已持續透過受委任機構中國信託銀行瞭解收購進度，外界所言「置之不理」，實屬誤解。
金管會指出，在本案最後期限時間，也就是8月30日下午3時30分，中國信託已告知百尺竿頭無法完成本次公開收購之交割，金管會也立即要求中國信託，返還股票予所有應賣人。
是否有股市禿鷹利用樂陞股票及可轉換公司債等，進行不法交易？
金管會指出，經查公開收購之重大消息發布後，立即督導櫃買中心依「監視制度辦法」查核程序，將樂陞股票及可轉換公司債等，列入線上特別監視股票執行監視查核；內容含括查核期間有無特定人炒作股票及內線交易。
金管會強調，如發現任何人涉有證券不法交易情事，一定依相關規定辦理。
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