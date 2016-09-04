金管會：兆豐銀去年未能妥善處理 導致現今狀況

2016-09-04 18:29

〔記者王孟倫／台北報導］繼上週五，金管會對兆豐銀遭美方裁罰案，點名有六大缺失後，今天再度發布新聞稿；金管會除說明兆豐銀遭美方裁罰前之處理經過，並直指兆豐「若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況」。

兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融署（DFS）重罰鉅款，引發外界不滿，更掀起政治風暴。對於外界各項質疑問題儘速查明真相，金管會強調，「將釐清並追究相關人員責任，不容金融紀律因此崩壞」。

首先，金管會表示，兆豐在相關單位協助下與美方溝通爭取緩衝協商的時間，並在這段時間內，由兆豐委託律師與DFS達成協議、得以降低罰款，並符合董事會運作及上市公司重大資訊揭露規定，以維持金融穩定。

不過，金管會也強調，兆豐銀若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況。

其次，有關外界質疑金管會，對本案處理與反應太慢，更未能及時啟動調查，將使得兆豐銀有時間隱匿資料；對此，金管會說明，因為在八月十九日兆豐銀與美國DFS簽署合意處分令前，尚無法確定處分令內容，必須等取得處分內容且進行查處，才能勿枉勿縱。

金管會表示，兆豐依規定對每筆交易均應留存憑證資料，且業經DFS檢查，不會有未及時調查而隱匿資料之情形。

第三，有關追究調查兆豐銀案，金管會在合意處分令簽署後，立即邀集相關部會成立專案小組，展開行政調查，之前除已約詢兆豐相關人員計28位，且派員赴巴拿馬及紐約辦理實地金檢，以進行資料分析比對；後續並依行政院督導小組諮詢建議意見。

金管會表示，對於外界各項質疑問題儘速查明真相，釐清並追究相關人員責任，不容金融紀律因此崩壞。