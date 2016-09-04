砸百億開小型店 家樂福店數明年將破百

2016-09-04 17:15

〔記者楊雅民／台北報導〕量販店加碼投資台灣，家樂福將砸百億元狂開小型便利購超市型店面，預計明年全台大、小店數將破百家；大潤發則計劃斥資25億元改裝既有門市。

家樂福總經理貝賀名表示，目前全台總店數已達88家，其中有23家是小型的便利購超市，去年家樂福年營收約600億元，今年可望年增6%，衝破630億元。

貝賀名並指出，家樂福今、明兩年將持續拓點，預計明年第1季在桃園八德再開1家大型量販店，小型便利購超市明年將擴增25家，衝破50家規模，屆時全台掛著家樂福招牌的店數將逾100家。

因應競爭對手快速展店，大潤發表示，將斥資25億元針對全台22家分店的收銀機台軟硬體及賣場進行更新，已完工的內湖一店收銀機台更新，民眾結帳時間縮減，預估將提高來客數及業績至少成長1成以上。

此外，生鮮專區（烘焙、生鮮、肉品、蔬果等）展示台及裝潢也正全數更新，並導入日、韓、法、西、英、中文等6國語言布置，保存品質有效升級、區域識別度大幅提高。對於是否拓展新據點，大潤發表示，不排除任何發展可能的擴店計畫，短期將抱持穩紮穩打態度，持續審慎評估。