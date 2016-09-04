浩鼎張念慈：技術股等舊案 美國早已還清白

2016-09-04 11:47

〔記者陳永吉／台北報導〕針對媒體報導指稱，前中研院院長翁啟惠與浩鼎董事長張念慈有關浩鼎150萬股技術股及捐贈美國Scripp實驗室一事，台灣浩鼎生技（4174）董事長張念慈昨晚再度鄭重聲明，這些均為陳年舊案，所有內容不僅在這次檢調偵查浩鼎案時已充分而完整地向檢調說明，並提出具體有力事證，且美國司法部亦曾針對此已展開長達兩年的詳細調查，最後已還給翁啟惠和張念慈清白。

以下為張念慈針對有關浩鼎技術股和捐贈Scripps實驗室詳細說明:

一、民國100 年9月30日及12月16日浩鼎董事會曾通過決議，擬發行150萬技術股給董事長張念慈，作為張取得「領導新藥開發研發技術」的對價；浩鼎在向經濟部提出發行新股公司變更登記申請後， 經濟部針對技術股對價是否涉及勞務的見解不同，並建議公司改以其它名義發行；當時張念慈以公司發展為念，認為變更過程費時，為不影響浩鼎辦理公開發行申請，要求董事會撤銷技術股發行，並宣布無償將該技術捐贈浩鼎，同時向經濟部撤回發行新股變更登記申請。故張念慈從未取得該技術股。

換言之，上述原擬發行技術股之事宜純屬浩鼎公司與張念慈個人之事，張念慈從未與前中研院院長翁啟惠針對該技術股有任何溝通、討論或協商，亦從未承諾將技術股給任何人。

二、至於捐贈美國Scripp實驗室30萬美元一事，係浩鼎的前母公司Optimer與與Scrips研究室原擬合作，當時由Optimer 執行長Pedro出面洽談，雙方並簽訂實驗室合作意向書。此係兩個機構合作事宜，與張、翁個人交情和承諾無關。

上述兩事件均經美國司法部及證管會調查清楚，並分別於104年5月5日、104年11月18日以電子郵件通知該案美國承辦律師，調查結論指，查並無任何不法情事，皆已結案。浩鼎亦已於101年11月28日上傳申請興櫃公開說明書第7～8頁說明本事件經過。

張念慈指出，台灣檢調一再公然違反「偵查不公開」原則，將偵查內容公諸媒體，而台灣媒體對美國已偵結、台灣司法仍偵查中案件如此介入，實令人匪疑所思；他衷心期盼台灣司法能尊重並保障當事人的合法權益。