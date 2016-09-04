兆豐洗錢案風暴大 總經理吳漢卿現身路跑活動

出席路跑活動的財政部次長蘇建榮（左1），兆豐總經理吳漢卿（左2）和中區營運長黃棟樑（左3）坐在貴賓席，3人都避談兆豐銀涉洗錢案。（記者張聰秋攝）

2016-09-04 08:16

〔記者張聰秋／鹿港報導〕財政部今年統一發票盃路跑彰化場活動，今天早上在彰化縣鹿港鎮舉行，受到兆豐銀行紐約分行涉洗錢案風波影響，主辦單位之一的兆豐金控公司顯得低調，兆豐金控總經理吳漢卿和兆豐銀行中區營運長黃棟樑雖出席會場，不過他們都避談洗錢案，也沒有上台致詞。

今早7點路跑活動在財政部次長蘇建榮、彰化縣長魏明谷、立委王惠美等官員民代鳴槍下，1萬多名民眾從體育場外馬路出發，記者追問蘇建榮對兆豐涉洗錢案造成輿論撻伐和對政府處理此案的負面感受，蘇建榮以路跑活動，不談這個，避開媒體採訪，而剛接任兆豐金董事長的前第一金董事長張兆順並未出席會場，由上個月24日因洗錢案被檢方傳喚說明的吳漢卿等兆豐人員列席。

體育場內的表演舞台進行開幕儀式，蘇建榮、魏明谷、王惠美，3人陸續上台發言，兆豐金控沒有人員代表上台發言，就連律動老師教大家做熱身操，邀請貴賓們上台一起暖身，坐在台下貴賓席的黃棟樑和吳漢卿，都僅起身離開座位席幾步，站在台下做熱身操，也沒有上台，隨後轉往起場外跑點區，在路跑出發前的活動布條，吳漢卿也刻意站在角落邊，儘量避開媒體的攝影鏡頭，不要被拍到。

兆豐金控工作人員說，活動早已安排好，董事長張兆順不克參加，由吳漢卿和黃棟樑代表出席。（10：45更新）