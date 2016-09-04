蝦密！在台灣這裡億萬身家只能算小康

西門町人潮與錢潮併進。（資料照，記者王文麟攝）

2016-09-04 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北西門町是青少年聖地，更是老外來台必遊景點之一，店面搶手，屢爆地王、店王交易，而據報導，西門町更是富豪集中區，億萬身家在西門町不算是富豪，光是數十億身家的隱形富豪，就有數十位。

《遠見》雜誌報導，西門町開市120年，每年吸引3500萬人朝聖、創造1000億元商機；西門町是流行文化大量聚集商機、財富，更創造大量的億萬富豪；從庶民到天王隨時向西門町報到。

據統計，西門町每年3500萬人造訪，1000萬是國外客；但中國遊客在這裡只佔 15%；觀光財達到525億，總產值破千億，為搶商機，這裡擠進104家旅館，約5000個房間，6000家商店，包括一般商家、髮廊、咖啡館、刺青店、小吃攤、影城、夜店、KTV…幾乎是 24小時不打烊運轉。

為在西門搶生意，小商家要租店面根本難上加難，要先領號碼牌排隊等候，但沒有人脈，只能永遠「等候叫號」，房價貴、租金貴，最貴的月租金一坪達到6萬元、一根柱子租金還要20萬元、一個店面每坪2608萬元，而這些「昂貴」就創造更多的富豪。

據報導，逾億身價在西門町人的眼中，「只能算小康」，隨便一個店面就上億起跳，「根據推估，若含生意人和地主在內，身價超過10億的，恐怕數十位，億萬富翁就得以數百位計算」。