大福彩、今彩539頭獎 大福獎全摃龜
2016-09-03 22:29
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月03日）開獎的第105000071期大福彩頭獎、大福獎，以及第105000212期今彩539頭獎均摃龜。
第105000071期大福彩中獎號碼為：「08、12、13、20、25、27、36，特別號14」，頭獎摃龜，貳獎4注獲得，可得25萬元，參獎共127注獲得，每注可得4000元，肆獎共1925注獲得，每注可得400元，普獎共1萬4500注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共5注獲得，每注可得10萬。
第105000212期今彩539中獎號碼為「08、14、18、23、30」，頭獎摃龜，貳獎共133注獲得，每注可得2萬元，參獎共5390注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬0596注獲得，每注可獲得50元。
第105000212期39樂合彩中獎號碼為「08、14、18、23、30」，四合摃龜，三合共130注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5227注中獎，每注可得1125元。
第105000212期3星彩中獎號碼為「311」，正彩共26注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000212期4星彩中獎號碼為「2133」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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