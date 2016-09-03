| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

大福彩、今彩539頭獎 大福獎全摃龜

2016-09-03  22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月03日）開獎的第105000071期大福彩頭獎、大福獎，以及第105000212期今彩539頭獎均摃龜。

第105000071期大福彩中獎號碼為：「08、12、13、20、25、27、36，特別號14」，頭獎摃龜，貳獎4注獲得，可得25萬元，參獎共127注獲得，每注可得4000元，肆獎共1925注獲得，每注可得400元，普獎共1萬4500注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共5注獲得，每注可得10萬。

第105000212期今彩539中獎號碼為「08、14、18、23、30」，頭獎摃龜，貳獎共133注獲得，每注可得2萬元，參獎共5390注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬0596注獲得，每注可獲得50元。

第105000212期39樂合彩中獎號碼為「08、14、18、23、30」，四合摃龜，三合共130注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5227注中獎，每注可得1125元。

第105000212期3星彩中獎號碼為「311」，正彩共26注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000212期4星彩中獎號碼為「2133」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

廣告
  • 今晚（9月03日）開獎的第105000071期大福獎、大福彩頭獎；第105000212期今彩539頭獎均摃龜。（圖擷自台彩官網）

    今晚（9月03日）開獎的第105000071期大福獎、大福彩頭獎；第105000212期今彩539頭獎均摃龜。（圖擷自台彩官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 39樂合彩 3星彩 4星彩 今彩539 大福彩 開獎結果
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：大福彩、今彩539頭獎 大福獎全摃龜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.