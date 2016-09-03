大福彩、今彩539開獎囉！

2016-09-03 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月3日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：08、12、13、20、25、27、36。特別號14。

今彩539：08、14、18、23、30。

39樂合彩：08、14、18、23、30。

3星彩：311。

4星彩：2133。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。