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奧地利總理批避稅：香腸攤繳的稅 比跨國企業還多

2016-09-03  20:10

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭政府提供蘋果（Apple）的系列稅務優惠措施，上月30日遭到歐盟執委會裁定為違法補助，並要求蘋果補繳歐元130億元（新台幣約4670億元）的稅款，引發多方關注；奧地利總理克恩（Christian Kern）日前受訪時公開讚揚歐盟的決定，並直指「奧地利每一家維也納咖啡館、香腸攤，繳的稅都比跨國企業還要多」。

綜合外媒報導，克恩日前接受《標準報》（Der Standard）專訪，表示包括星巴克、亞馬遜（Amazon）、Google、Facebook等跨國企業，擁有龐大的營運額，繳納的稅款卻很少，「奧地利每一家維也納咖啡館、香腸攤，繳的稅都比跨國企業還要多」。

克恩指出，Google在奧地利的營業額達歐元2億元（新台幣約71.9億元），Facebook則有歐元1億2000萬元（新台幣約43億元）的營業額，繳納的稅款卻不足以回饋給奧地利政府；克恩並引述引述奧地利運動人士施倫斯（Max Schrems）的話，表示亞馬遜2014年在奧地利只繳納了歐元1400元（新台幣約5萬元）的稅金。

克恩公開讚揚歐盟委員會針對企業展開的一系列避稅行為調查，並批評以低稅制度吸引跨國企業進駐的歐盟國家，「愛爾蘭、荷蘭、盧森堡、馬爾他等為企業提供特殊避稅機制的行為，沒有展現出與歐洲經濟體同在的團結精神」。

相關影音請見︰

《標準報》原文：Ich will nicht auf einen Einzeiler reduziert werden

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  • 奧地利總理克恩日前受訪時公開讚揚歐盟要求蘋果補稅歐元130億的決定，並直指「奧地利每一家維也納咖啡館、香腸攤，繳的稅都比跨國企業還要多」。（路透）

    奧地利總理克恩日前受訪時公開讚揚歐盟要求蘋果補稅歐元130億的決定，並直指「奧地利每一家維也納咖啡館、香腸攤，繳的稅都比跨國企業還要多」。（路透）

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