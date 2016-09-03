樂陞套牢戶想賣出 按錯又多買4張...

2016-09-03 10:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日商百尺竿頭收購樂陞破局，造成參與樂陞應賣的投資人慘賠，在臉書成立「樂陞收購自救會」，互相加油打氣，不過一名投資人更慘，原本想利用電腦掛單賣出，豈料錯按成買進，又多買了4張樂陞股票。

收購案破局後，樂陞連續3天跳空跌停，股價在星期五下探到56.9元，跌停委賣多達2萬張，想賣也賣不掉。

被樂陞套牢的林姓網友，週四（1日）深夜在臉書發文，表示他當天「要掛跌停賣出，結果按到買進，可以不交割嗎？我已經沒錢了還按錯」。經查當天買進的價格是跌停價63.2元。

林姓網友是透過電腦掛單的，進行盤後交易，原本要賣出樂陞持股，豈料錯按成買進，而且買了4張，讓他心情盪到谷底。

其他投資人則不斷安慰他，就算借錢也要交割，以免影響信用，也有人也安慰他「當作做善事吧， 可能造福4個家庭免於災難」。

樂陞股價從5月31日宣布公開收購當天的105元計算，昨天星期五的股價已跌到56.9元，換算一張股票虧了4.81萬元，參與樂陞應賣的投資人，手中應賣的3.8萬張股票，估計慘賠18.2億元。

樂陞收購自救會要求金管會拿出具體辦法，保護投資者的權益，維護市場的交易秩序，更要避免風暴愈演愈烈，讓投資人血本無歸。