9/3重要財經新聞一覽
2016-09-03 09:22
自由時報財經︰巨蛋案 柯文哲：不知老先生腦袋想什麼
台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄兩週前談判無交集，大巨蛋解約倒數。柯文哲昨指出，解約也不見得拖到哪裡，談判還是繼續進行，進入法律訴訟是最下策，還有各種協商，「他（趙藤雄）自己要想清楚，我不曉得這老先生腦袋在想什麼？」
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蘋果日報財經︰樂陞案 北檢偵辦百尺竿頭涉詐欺
日商「百尺竿頭」公開收購樂陞（3662）破局後，樂陞股價重挫，昨吞第3根停板，約30名受害者組成自救會，前往金管會陳情，金管會並向台北地檢署告發百尺竿頭，北檢立即分案調查，全案朝違反《證券交易法》、《刑法》詐欺等方向偵辦。
中國時報財經︰明基材南科廠驚爆關廠 300人沒頭路
友達集團旗下的明基材料南科廠，據傳因租約即將到期，加上房東力特光電要調漲租金，雙方經過溝通後沒有共識，明基決定關廠並解雇近300名員工，南科管理局主動了解發現確有此事，廠商也於2日通報大量解雇事宜，南科管理局將以員工權益優先，協助轉介新工作。
工商時報財經︰12檔低檔翻揚股 犀利
台股量能不繼連日拉回，昨日更失守9千點大關，大盤周KD也從高檔反轉向下，但包括長榮、穩懋、宏捷科等12檔，周KD正從低檔翻揚向上，搭配法人買超加持及周轉率較上周提高，交投相對熱絡，可望成為台股低量淺水格局下，股價活跳跳的亮點。
星島日報財經︰美加息機會降 夜期即上破23400
港股昨日收市之後，美國公布的非農業新增職位數據遜預期，夜期應聲彈升，中段已升逾200點，曾升穿23400點，而恒生指數在日間則升104點，再創逾一年新高。北水源源湧入，港股通額度昨天使用了47.70億元人民幣的額度，再創6月24日英國脫歐以來新高。全周計，港股通額度用去176.6億元人民幣，是過去17個月以來，最多的一周使用量。
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