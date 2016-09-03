百尺竿頭收購樂陞 謝金河：恐難落幕
2016-09-03 09:15
〔即時新聞／綜合報導〕百尺竿頭以每股128元收購樂陞科技，到期日才發現資金沒有匯入，造成股價連3支跌停。財金文化董事長謝金河認為，百尺竿頭收購樂陞就像一場遊戲一場夢，而這場違約交割事件，並不會輕易落幕。
謝金河指出，樂陞陸續發動用128元買回投資人持股、執行庫藏股，到3個獨董10點聲明，但是樂陞這些動作都無法解釋百尺竿頭這家5000萬元資本額公司，最後為何沒拿出50億元。
謝金河在臉書上以「一場遊戲一場夢」為題，闡述台灣遊戲產業發展空間如何從風光墜落到凡間，走到被邊緣化的困境。
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