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百尺竿頭收購樂陞 謝金河：恐難落幕

2016-09-03  09:15

〔即時新聞／綜合報導〕百尺竿頭以每股128元收購樂陞科技，到期日才發現資金沒有匯入，造成股價連3支跌停。財金文化董事長謝金河認為，百尺竿頭收購樂陞就像一場遊戲一場夢，而這場違約交割事件，並不會輕易落幕。

謝金河指出，樂陞陸續發動用128元買回投資人持股、執行庫藏股，到3個獨董10點聲明，但是樂陞這些動作都無法解釋百尺竿頭這家5000萬元資本額公司，最後為何沒拿出50億元。

謝金河在臉書上以「一場遊戲一場夢」為題，闡述台灣遊戲產業發展空間如何從風光墜落到凡間，走到被邊緣化的困境。

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  • 謝金河認為，百尺竿頭收購樂陞一事，恐難落幕。（資料照，記者陳鈺馥攝）

    謝金河認為，百尺竿頭收購樂陞一事，恐難落幕。（資料照，記者陳鈺馥攝）

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