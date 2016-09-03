美升息機率下滑 激勵美股收紅

2016-09-03 05:44

〔中央社〕美股今天收紅，因美國公布8月就業報告表現落後預期，降低聯邦準備理事會（Fed）本月稍後升息機率。

道瓊工業指數終場上漲72.66點，或0.39%，收在18491.96點；標準普爾500指數上漲9.12點，或0.42%，收在2179.98點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲22.69點，或0.43%，收在5249.9點。