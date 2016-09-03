2016-09-03 05:36

〔中央社〕油價期貨今天上揚，主要因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，他認為俄國和其他產油國應凍結產油以穩定長線不振的油價。

紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格上漲1.28美元，收在每桶44.44美元。

倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格上漲1.38美元，收在每桶46.83美元。